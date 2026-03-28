Появился первый кадр финала «Благих знамений»

72-летняя фанатка BTS из Кирова съездила в Южную Корею на концерт группы
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» за 3 дня посмотрели 6,3 млн человек — это рекорд для Disney+
Исследование: менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска
Дилан О’Брайен и Хадсон Уильямс сыграют в комедийном триллере «Аппарат»
Трейлер сериала «Гарри Поттер» стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max
Пит Дэвидсон, Пол Уолтер Хаузер и Камила Мендес сыграют в фильме о мафиози Томми Карате
Антонио Бандерас рассказал, что продюсеры пророчили ему только роли злодеев из‑за его национальности
Том Фелтон дал советы исполнителю роли Драко Малфоя из нового «Гарри Поттера» от HBO
Юные актеры из нового сериала про Гарри Поттера впервые вышли на красную дорожку
Власти Москвы подали иск к сети «Вкусно — и точка» на 413 млн рублей
Химеш Пател снимется с Даниель Дедуайлер в новых «Секретных материалах»
Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»
Сценарист «Века Адалин» откроет студию микродрам
Лена Хеди выдает дочь замуж и отправляет на войну в трейлере «Баллистическая»
Ozon начал работать в Туркмении
«Я придворный шут»: Джош Дюамель заявил, что актерам не стоит говорить о политике
Каллум Тернер, Эль Фэннинг и Памела Андерсон появились в трейлере «Обрезки розовых кустов»
Глен Пауэлл озвучит Фокса Макклауда в «Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Паттинсон и Зендая в свадебном видео из «Вот это драма»
В Москве появится автокинотеатр Okko x «СберПрайм»
В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристраивание Woof
Группа «Хадн дадн» сыграет уличный концерт в поддержку «Ночлежки»
В Беларуси начали производить мороженое со вкусом картофельного драника
«Детские деревни SOS» выпустили анимационный фильм о проблеме сиротства и ценности семьи
Для роли в «Моане» Дуэйн Джонсон носил 18 килограмм силиконовых протезов
Пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня: «Более 90% мазута убрано»
Том Хэнкс сыграет в фильме Мариель Хеллер о бейсболе
МТС проведут всероссийский хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей

Появился первый кадр финала «Благих знамений»

Фото: Prime Video

Amazon опубликовала первый кадр последнего эпизода сериала «Благие знамения». Он выйдет на платформе Prime Video 13 мая.

«Проще говоря — Мюриэль», — подписали фотографию в официальном аккаунте. Мюриэль — ангел господства.

Ранее, в феврале, вышел первый тизер финала «Благих знамений». В видеоролике показан книжный магазин ангела Азирафеля. Он меняет табличку с «Закрыто» на «Открыто».

О том, что третий сезон «Благих знамений» будет состоять из одной 90-минутной серии, стало известно еще в октябре 2024 года. В сентябре работу над продолжением шоу приостановили после того, как несколько женщин обвинили Геймана в сексуализированном насилии. Производство возобновилось в начале 2025 года в Шотландии.

«Благие знамения» дебютировали на стриминге Prime Video в 2019 году. Первоначально Гейман был указан как создатель, исполнительный продюсер и шоураннер. В проекте снялись Майкл Шин («Сумерки») и Дэвид Теннант («Доктор кто») в роли ангела Азирафеля и демона Кроули соответственно. 

Изначально шоу было запланировано как мини-сериал, но популярность проекта заставила Amazon продлить его на второй сезон, основываясь на идее, которую, по словам Геймана, он обсуждал с Пратчеттом до смерти писателя в 2015 году.

