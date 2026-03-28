Дилан О’Брайен и Хадсон Уильямс сыграют в комедийном триллере «Аппарат»

Звезда «Жаркого соперничества» Хадсон Уильямс и Дилан О’Брайен, известный зрителю по «Бегущему в лабиринте», «Волчонку» и «Без близнеца», вместе сыграют в комедийном триллере «Аппарат» (Apparatus). Об этом сообщает Deadline.
Фильм станет полнометражным режиссерским дебютом канадской актрисы Софии Банжаф («Герой наших снов»). Сценарий написан ею в соавторстве с Грэйсоном Муром («Кардиналы»).
По сюжету молодой водитель райдшеринга Тайлер (Хадсон Уильямс) попадает под влияние предпринимателя Джей-Пи (Дилан О’Брайен). Тот предлагает парню возможность хорошо заработать в своей компании по продаже портативных массажеров. В итоге мечты оборачиваются кошмаром, и Тайлер оказывается втянут в череду жестоких событий.
Последняя работа Дилана О’Брайена — хоррор «На помощь!» Сэма Рейми. В нем актер сыграл деспотичного начальника Брэдли, который сначала пренебрегает своей подчиненной и исключает ее из рабочих процессов, а затем попадает с ней на необитаемый остров — и она оказывается его единственным шансом на спасение.