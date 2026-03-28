Трейлер сериала «Гарри Поттер» стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: HBO

За первые 48 часов после публикации трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер» набрал 277 млн просмотров на разных платформах, сообщает Deadline. Это сделало его самым просматриваемым трейлером в истории HBO и HBO Max.

Предыдущий рекорд принадлежал трейлеру третьего сезона «Эйфории»: за первые 48 часов его посмотрели почти 100 млн раз. То есть «Гарри Поттер» превзошел этот результат более чем в два раза.

В трейлере показано, как Гарри живет в чулане под лестницей в доме Дурслей и ходит в магловскую школу. Его задирает кузен Дадли, а тетя Петунья уверяет, что он самый обычный мальчик, совсем не особенный. Затем герою приходит письмо из Хогвартса, куда ему помогает добраться Хагрид. В купе «Хогвартс-экспресса» Гарри впервые встречается с Роном и Гермионой.

Премьера сезона «Гарри Поттер и философский камень» намечена на декабрь. Сериал задуман как более подробная, чем фильмы, экранизация романов Дж.К.Роулинг. Каждый сезон будет основан на одной из семи книг саги. Например, в сериале покажут больше сцен из домашней жизни Драко Малфоя, что должно глубже раскрыть характер героя. 

Сценаристом и исполнительным продюсером выступила Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов — Марк Майлод. Дж.К.Роулинг также принимает участие в проекте в качестве исполнительного продюсера.

Роль юного волшебника исполняет Доминик МакЛоклин, а его лучших друзей ― Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. В каст также вошли Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и Локс Пратт (Драко Малфой).

Расскажите друзьям