Пит Дэвидсон, Пол Уолтер Хаузер и Камила Мендес сыграют в фильме о мафиози Томми Карате

Фото: Pete Davidson/Unsplash

Пит Дэвидсон сыграет главную роль в фильме о мафиози Томми Питере, известном как Томми Карате. Об этом сообщил Deadline.

В картине снимутся также Пол Уолтер Хаузер, Камила Мендес и Саймон Рекс. Режиссером проекта выступит Джастин Чон. В основу ленты ляжет книга «Мясник: Анатомия мафиозного психопата» Филипа Карло.

«„Томми Карате“ — это величайшая история о мафии, которая никогда не была рассказана. Я работал над этим более трех лет, и я невероятно рад, что дело наконец-то сдвинулось с места. Играть такую ​​роль — это работа мечты. У нас отличная команда, и я с нетерпением жду, когда люди увидят, что мы придумали», — сказал Дэвидсон.

Съемки криминального триллера «Томми Карате» стартуют в июне. В фильме расскажут о преследовании и поимке одного из самых безжалостных американских гангстеров и серийных убийц. Его осуществил агент Управления по борьбе с наркотиками Джим Хант. Его в картине сыграет Хаузер.

Фильм разработают North.Five.Six, Two & Two Pictures и Grammercy Park Media. Сценарий написали Дэвидсон, Чон и Джозеф Гей.

Дэвидсон выступает в качестве продюсера вместе с Луканом Тохом из Two & Two Pictures, а также Фордом Корбеттом и Натаном Клингером из Gramercy Park Media. Исполнительными продюсерами являются Марк Фасано, Джошуа Харрис, Майкл Ротштейн, Сэмюэл Холл, Уоррен Гоз, Лора Гарофало, Джарод Эйнсон и Дэвид Осоков.

Томми Питера был американским гангстером из нью-йоркской криминальной семьи Бонанно. Полиция подозревала его в совершении до 60 убийств. Питера славился навыками боевых искусств, благодаря чему он получил свое прозвище. Сейчас он отбывает пожизненное заключение в штате Кентукки после того, как был арестован в 19992 году за убийство и организацию масштабной наркоторговли.

