Антонио Бандерас рассказал, что продюсеры пророчили ему только роли злодеев из‑за его национальности

Испанский актер Антонио Бандерас рассказал в интервью The Times of London, что голливудские продюсеры в начале его карьеры в США пророчили ему только роли злодеев из‑за его национальности. Об этом написал Independent.
Когда актер переходил от съемок в Испании в работе в голливудских проектах, ему сказали, что он «здесь, как темнокожие и латиноамериканцы, чтобы играть злодеев». «А через несколько лет у меня уже были маска, шляпа, меч и плащ — и злодеем оказался капитан Лав, блондин с голубыми глазами», — добавил Бандерас.
Карьера Антонио в Голливуде началась в 1992 году с картины «Короли мамбо». В 1998 году Бандерас исполнил главную роль в фильме «Маска Зорро», которая принесла ему мировую известность. «Маска Зорро» заработала в прокате 250 млн долларов.
Роль в «Маске Зорро» вдохновила создателей мультфильма «Шрек» на персонажа Кота в Сапогах. Бандерас озвучил этого анимационного персонажа. Актер считает эту работу очень важной, поскольку дети «видят кота с испанским, даже андалузским акцентом, и он хороший парень».