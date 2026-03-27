Юные актеры из нового сериала про Гарри Поттера впервые вышли на красную дорожку

Исполнители главных ролей из нового сериала про Гарри Поттера — Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон — впервые вышли на красную дорожку, пишет Variety.
Артисты побывали на вечере в честь запуска HBO Max в Великобритании и Ирландии в Лондоне в Queen Elizabeth Hall в лондонском центре Southbank. Мероприятие также посетили Лиза Кудроу, Дэвид Чейз, Эйми Лу Вуд, Джейсон Айзекс и другие.
Недавно вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO. Премьера намечена на декабрь 2026 года.
Ролик начинается с того, как Гарри живет в чулане под лестницей в доме Дурслей и ходит в магловскую школу. Его задирает кузен Дадли, а тетя Петунья уверят, что он ― самый обычный мальчик, совсем не особенный. Затем герою приходит письмо из Хогвартса, куда ему помогает добраться Хагрид. В купе «Хогвартс-экспресса» Гарри впервые встречается с Роном и Гермионой.