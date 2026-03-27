Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Департамент городского имущества Москвы направил в Арбитражный суд  иск к ООО «Система ПБО», владеющему сетью «Вкусно — и точка», пишет РИА «Новости». Ведомство требует взыскать с компании 413 миллионов рублей.

Иск поступил в суд 26 марта и еще не принят к рассмотрению. Как сообщили агентству в департаменте городского имущества, поводом для заявления стала задолженность по арендной плате за использование городского помещения под один из ресторанов сети.

Франшиза «Вкусно — и точка» появилась после того, как американская сеть фастфуда McDonald’s в 2022 году ушла с российского рынка, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Сейчас он управляет ресторанами под новым брендом.

Недавно стало известно, что «Вкусно — и точка» выходит на международный рынок. Первым зарубежным направлением для нее станет Кыргызстан. Рестораны сети там могут появиться уже в конце 2026 год

