Иск поступил в суд 26 марта и еще не принят к рассмотрению. Как сообщили агентству в департаменте городского имущества, поводом для заявления стала задолженность по арендной плате за использование городского помещения под один из ресторанов сети.



Франшиза «Вкусно — и точка» появилась после того, как американская сеть фастфуда McDonald’s в 2022 году ушла с российского рынка, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Сейчас он управляет ресторанами под новым брендом.



Недавно стало известно, что «Вкусно — и точка» выходит на международный рынок. Первым зарубежным направлением для нее станет Кыргызстан. Рестораны сети там могут появиться уже в конце 2026 год