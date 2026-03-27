Химеш Патель снимется с Даниель Дедуайлер в новых «Секретных материалах»

Британский актер Химеш Патель, известный по фильмам «Ненасытные люди» и «Довод», снимется в новых «Секретных материалах». Об этом сообщил Deadline.
Hulu запустил производство пилотного эпизода ребута. Одну из центральных ролей в проекте исполнит Даниель Дедуайлер. Шоу выпустят Onyx Collective и 20th Television. Шоураннером будет Дженнифер Йейл.
По информации инсайдеров, Дедвайлер и Патель сыграют совершенно новых оригинальных персонажей. В центре сюжета окажутся два высокопрофессиональных, но очень разных агента ФБР, которые вынуждены работать вместе.
Пилотную серию создаст Райан Куглер, автор «Грешников». Он напишет сценарий и срежиссирует эпизод. Исполнительными продюсерами перезагрузки выступят Йейл, создатель оригинального сериала Крис Картер, Куглер, Сев Оганян и Зинзи Куглер.
Кастинг для пилота проведет Франсин Мейслер, работавшая над «Грешниками». Соисполнительным продюсером будет Симона Харрис из Proximity Media. Курировать производство будет также Дези Гальегос.