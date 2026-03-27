Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена ждут первого ребенка

72-летняя фанатка BTS из Кирова съездила в Южную Корею на концерт группы

Фото: соцсети

72-летняя фанатка BTS Валентина Андреевна, живущая в Кирове, съездила в Южную Корею, чтобы посетить места, связанные с группой. Ролики из поездки она публикует в  инстаграме, где у нее более 40 тыс. подписчиков.

До пенсии Валентина Андреевна работала на заводе. Ее увлечение BTS началось в 2020 году, когда она увидела ролики с коллективом в тиктоке. В сентябре 2025 года пенсионерка планировала поехать в Сеул c помощью денег, которые ей помогли собрать подписчики, но не смогла сделать это из-за смерти своего мужа.

В марте 2026 поездка состоялась с помощью сети ресторанов корейской кухники «Чико», которая оплатила путешествие фанатки. Пенсионерка отправилась в Южную Корею вместе со своей внучкой. Она уже посетила бывшее общежитие BTS, в котором сейчас работает кафе, и попробовала традиционную корейскую кухню.

21 марта на площади Кванхвамун в центре Сеула прошел первый концерт BTS после возвращения участников группы из армии. Выступление транслировал Netflix по всему миру.

