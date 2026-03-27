Роберт Паттинсон и Зендая в свадебном видео из «Вот это драма»
Химеш Патель снимется с Даниель Дедуайлер в новых «Секретных материалах»
Сценарист «Века Адалин» откроет студию микродрам
Лена Хеди выдает дочь замуж и отправляет на войну в трейлере «Баллистическая»
Ozon начал работать в Туркмении
«Я придворный шут»: Джош Дюамель заявил, что актерам не стоит говорить о политике
Каллум Тернер, Эль Фэннинг и Памела Андерсон появились в трейлере «Обрезки розовых кустов»
Глен Пауэлл озвучит Фокса Макклауда в «Super Mario Galaxy Movie»
В Москве появится автокинотеатр Okko x «СберПрайм»
В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристраивание Woof
Группа «Хадн дадн» сыграет уличный концерт в поддержку «Ночлежки»
В Беларуси начали производить мороженое со вкусом картофельного драника
«Детские деревни SOS» выпустили анимационный фильм о проблеме сиротства и ценности семьи
Для роли в «Моане» Дуэйн Джонсон носил 18 килограмм силиконовых протезов
Пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня: «Более 90% мазута убрано»
Том Хэнкс сыграет в фильме Мариель Хеллер о бейсболе
МТС проведут всероссийский хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей
FIFA анонсировала первую за четыре года новую видеоигру
Исследование: Гоголь — самый востребованный русский классик на театральной сцене
Стив Кэрелл рассказал, как Пол Радд отговаривал его от роли в «Офисе»
Синоптик: начало апреля в Москве будет теплым, но пасмурным
Майли Сайрус выпустила сингл «Younger You» в честь 20-летия «Ханны Монтаны»
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена ждут первого ребенка
Спрос на отели в Японии вырос на 77% на фоне цветения сакуры
Второй сезон «Маленьких пророков» станет последним
«Бюджета „Игры престолов“ у нас нет»: создатель «Пацанов» — о финале сериала
Ванесса Кирби и Яхья Абдул‑Матин II снимутся в научно‑фантастическом триллере «Liminal»
Церемония вручения премии «Оскар» будет проходить в новом месте с 2029 года

Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Let’s Kick/Unsplash

Сервис проката «Яндекс Go» вместе с заводом «Москвич» и Департаментом транспорта Москвы запустили пилотный проект по локальной сборке электросамокатов, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Во время тестового этапа на предприятии изготовят 2000 электросамокатов, которые станут доступны пользователям уже в этом сезоне. Электросамокаты будут полностью спроектированы в «Яндексе».

В пресс-службе департамента рассказали, что в будущем планируется еще большая локализация и создание полностью российской платформы производства электросамокатов. «Сегодня технокластер „Москвич“ располагает современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами для сборки самого актуального электротранспорта. <…> Испытания новых самокатов „Яндекса“ перед выходом на улицы соответствуют стандартам тестирования автомобиля. Это гарантирует, что транспорт готов к работе в любых условиях», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Недавно Владимир Путин поручил проработать предложения по ограничению передвижения на электровелосипедах по тротуарам. Ранее на заседании СПЧ президент рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому» без сопровождения и кортежей. По его словам, он видит, как передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам мешают россиянам.

Расскажите друзьям