Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»

Сервис проката «Яндекс Go» вместе с заводом «Москвич» и Департаментом транспорта Москвы запустили пилотный проект по локальной сборке электросамокатов, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



Во время тестового этапа на предприятии изготовят 2000 электросамокатов, которые станут доступны пользователям уже в этом сезоне. Электросамокаты будут полностью спроектированы в «Яндексе».



В пресс-службе департамента рассказали, что в будущем планируется еще большая локализация и создание полностью российской платформы производства электросамокатов. «Сегодня технокластер „Москвич“ располагает современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами для сборки самого актуального электротранспорта. <…> Испытания новых самокатов „Яндекса“ перед выходом на улицы соответствуют стандартам тестирования автомобиля. Это гарантирует, что транспорт готов к работе в любых условиях», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



Недавно Владимир Путин поручил проработать предложения по ограничению передвижения на электровелосипедах по тротуарам. Ранее на заседании СПЧ президент рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому» без сопровождения и кортежей. По его словам, он видит, как передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам мешают россиянам.