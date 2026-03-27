Ozon начал работать в Туркмении

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Ozon.ru

Маркетплейс Ozon стал доступен в Туркмении, пишет ТАСС.

На первом этапе доставка товаров займет около 10 дней. Получить заказ покупатели смогут в отделениях  «Туркменпочты».

Ozon развивает бизнес в СНГ с 2021 года. Туркмения стала восьмой страной за пределами России, в которых появился Ozon. У компании уже есть бизнес и логистическая инфраструктура в Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане и Узбекистане, а также в Грузии.

Недавно стало известно, что еще одна российская сеть — «Вкусно — и точка» — выходит на международный рынок. Первым зарубежным направлением для нее станет Кыргызстан. Рестораны сети там могут появиться уже в конце 2026 года. 

Расскажите друзьям