«Я придворный шут»: Джош Дюамель заявил, что актерам не стоит говорить о политике

Американский актер Джош Дюамель, известный по фильмам «Тихая гавань» и «Трансформеры», заявил, что актерам не стоит говорить о политике. Об этом он сказал в подкасте Мегин Келли.
Дюамель признался, что у него есть «очень твердые убеждения по разным вопросам», но он не говорит о них открыто. «Потому что я думаю: „Зачем мне отталкивать половину своей аудитории?“ Я уважаю их взгляды и не собираюсь их поучать», — пояснил он.
По словам артиста, его задача только в том, чтобы «создавать классные вещи». Держать свое мнение в тайне и сосредоточиться на работе — «совершенно логично», считает Дюамель.
«Я рассматриваю это как бизнес-решение, понимаете? Я здесь просто для того, чтобы снимать классные фильмы, классные сериалы. Я здесь, чтобы создавать классные вещи. Я придворный шут, понимаете? Если я захочу проповедовать вам о том, во что я верю в политическом плане, я пойду баллотироваться на выборную должность, чего я делать не собираюсь», — подчеркнул актер.
Ранее подобное мнение высказали Дженнифер Лоуренс и Сидни Суини. Лоуренс заявила, что раньше только «подливала масло в огонь, разрывающий страну на части». А Суини подчеркнула, что всегда считала, что работает в кино не для того, чтобы указывать людям, что им думать.
Телеведущие Стивен Колбер и Джимми Киммел же, напротив, активно критиковали текущее американское правительство. СМИ предполагают, что из‑за этого закрыли шоу Колбера и чуть было не закрыли шоу Киммела.