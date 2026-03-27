Каллум Тернер, Эль Фаннинг и Памела Андерсон появились в трейлере «Обрезки розовых кустов»

Фото: Mubi/YouTube

На ютуб-канале Mubi опубликовали трейлер фильма «Обрезка розовых кустов» — триллера Карима Айнуза, который участвовал в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля. Главную роль в нем исполнил Каллум Тернер («Вечность», «Эмма»).

Лента поставлена по мотивам драмы «Кулаки в кармане» Марко Беллоккью. Режиссер снял ее в 1965 году. Оригинальная картина рассказывала о молодом человеке с эпилепсией, который задумал убить членов своей неблагополучной семьи.

Фильм Айнуза описывается как сатирическая черная комедия, в центре которой — богатая, но полная пороков семья, которая переехала из Нью-Йорка в Каталонию после внезапной смерти главы рода. По сюжету, мать семейства растерзали волки.

Теперь герои живут под одной крышей в Испании, но напряжение между ними нарастает, когда один из них, Джек, приводит домой девушку. Выясняется, что все родственники состоят в инцестуозных отношениях с Джеком.

Видео: Mubi/YouTube

Роль матери в ленте исполнила Памела Андерсон. В образе отца предстал Трейси Леттс. Детей странной семейки сыграли Тернер, Райли Кио, Джейми Белл и Лукас Гейдж. Девушку Джека сыграла Эль Фаннинг.

Сценарий фильма написали Эфтимис Филиппу. Оператором выступила Элен Лувар. Премьера «Обрезки розовых кустов» в зарубежном прокате запланирована на 23 апреля.

