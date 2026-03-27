В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристраивание Woof

25 и 26 апреля на территории московского «Хлебозавода» пройдет благотворительный фестиваль Woof, который помогает бездомным животным обрести семью.

Гостей ждут знакомства более чем с 300 собаками и кошками из приютов. Все животные здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Для желающих взять питомца необходимо иметь при себе паспорт (передача животных осуществляется по договору ответственного содержания).

Программа фестиваля включает благотворительный маркет, фотозону, розыгрыши призов, творческие мастер-классы для детей, консультации специалистов по уходу и воспитанию животных. Кроме того, будет организован сбор помощи для приютов: корма, консервы, лакомства, амуниция, пледы и лекарства.

В этом году проекту исполняется 10 лет. С 2016 года фонд «Ника» провел 13 фестивалей в Москве и мероприятия в других городах, благодаря которым более 2800 животных нашли дом. Только в столице новые хозяева появились у 1628 питомцев.

Президент фонда «Ника» Вера Митина назвала фестиваль «мостиком между приютом и домом». По данным Всероссийской переписи бездомных животных, в приютах сегодня живут около 170 000 питомцев.

