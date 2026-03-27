В Москве появится автокинотеатр Okko x «СберПрайм»

Все сеансы в кинотеатре бесплатные, во время просмотра нужно будет только оплатить парковку. Для подписчиков «СберПрайм» будет действовать отдельный тариф, а также ряд скидок на заказ еды и напитков от корнеров «Три вокзала. Депо».



Чтобы посмотреть картину, нужно приехать в указанное в расписании время, припарковаться на свободном месте перед экраном и настроить соответствующую FM-частоту. Работать автокинотеатр будет ежедневно. По будням зрителям доступны два показа, начиная с 19.00, а по выходным — три сеанса с 17.00.



Среди ближайших премьер ― российские приключенческие фильмы «Левша» с Юрием Колокольниковым и «Волчок» с Евгением Ткачуком . Ознакомиться с подробным расписанием сеансов можно на официальном сайте гастроквартала «Три вокзала. Депо». В будущем на площадке также будут проходить культурные мероприятия.



«Первый кинотеатр с подобной концепцией открылся в США в 1933 году. Почти за сто лет существования формат стал невероятно популярен по всему миру, но в нашей стране drive-in так и не получил широкого распространения. И абсолютно незаслуженно!» — рассказала команда проекта.



В Okko и «СберПрайм» считают, что у таких площадок есть целый ряд неоспоримых преимуществ, главное из которых ― возможность смотреть кино в любую погоду, не выходя из собственной машины. Во время просмотра зрители могут заказать еду и напитки из корнеров, расположенных в гастроквартале, а также поучаствовать в разнообразных активностях от партнеров.