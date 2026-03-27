Для роли в «Моане» Дуэйн Джонсон носил 18 килограмм силиконовых протезов

Для роли полубога Мауи в лайв-экшн-ремейке «Моаны» Дуэйну Джонсону пришлось носить 18 килограмм протезов, парика и костюма. Каждый день на перевоплощение у актера уходило около двух с половиной часов. Об этом он рассказал в интервью Entertainment Weekly.
Особое внимание создатели уделили разработке парика. Режиссер картины Томас Кайл объяснил: «Мы понимали, что это должен быть такой парик, который действительно будет развеваться на ветру. Поскольку съемки проходят на воде, вопрос, как он выглядит, когда намокнет, был очень важен. В мокром виде этот парик весит на 7 фунтов (около 3 кг) больше, и так — часами каждый день».
Телесный костюм Джонсона, созданный на основе точных слепков тела актера, представлял собой сложную систему протезов, накладываемых поверх торса. Работу возглавил художник по гриму Джоэл Харлоу, обладатель «Оскара» за фильм «Звездный путь».
«То, что стало для меня вызовом, с чем пришлось очень быстро справиться и чего я не ожидал, — это протезы, парик и само „тело“. Это дополнительные 40 фунтов (около 18 кг) на тебе. Когда ты играешь, будь то актерская игра или пение, ты чувствуешь свободу. Так что пришлось подстраиваться, чтобы прорабатывать эмоции через эти 40 фунтов протезов, волос и костюма, которые были на мне», — рассказал Джонсон.
Первый тизер лайв-экшна «Моана» вышел в ноябре 2025 года и стал вторым самым просматриваемым трейлером в истории Disney. За первые сутки его посмотрели 182 млн человек, что уступает лишь «Королю Льву» 2019 года (225 млн). 23 марта вышел полноценный трейлер. В нем звучит песня «I Am Moana» из мультфильма.
Анимационная «Моана» 2016 года стала коммерческим успехом, собрав 643 млн долларов в мировом прокате при бюджете 150 млн. Картину номинировали на «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм, а Лин-Мануэль Миранда получил номинацию за оригинальную песню «How Far I’ll Go».