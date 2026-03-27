Пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня: «Более 90% мазута убрано»

Все пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня. Об этом сообщил председатель правительственной комиссии Виталий Савельев.
По его словам, на сегодняшний день с побережья вывезено более 90% мазута и вода признана пригодной для использования.
В середине марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что восемь галечных пляжей от села Большой Утриш до «Высокого берега» уже исключены из опасной зоны.
Туроператоры уже фиксируют рост спроса на летний отдых в Анапе. По данным вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, бронирований стало на 30–40% больше, чем в прошлом году.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море оказались около 4000 тонн нефтепродуктов.
Пострадали тысячи птиц, десятки дельфинов и других морских млекопитающих. В феврале 2025-го даже на очищенных от крупных пятен мазута пляжах Анапы концентрация опасного канцерогена бензапирена превышала в более чем 20 раз предельно допустимую.
Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Из-за этого турпоток в Анапе упал на 70%.