Джастин Бибер установил личный рекорд Spotify, достигнув 138 млн слушателей в месяц

Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Джастин Бибер установил личный рекорд по количеству ежемесячных слушателей в Spotify, достигнув отметки в 138 млн.

Песни Бибера завирусились в сети сразу после выступления на Coachella. Альбом «Justice» 2021 года снова набрал популярность, что и вывело артиста на первое место.

Огромные цифры до сих пор собирают хиты вроде «Beauty and a Beat» с Ники Минаж и «Eenie Meenie», трек «Stay» недавно вошел в число самых прослушиваемых песен всех времен.

Бибер сместил с вершины Бруно Марса, который в начале 2025 года стал первым артистом, преодолевшим планку в 150 млн. Сейчас его показатель снизился примерно до 137 млн.

Выступление Бибера на Coachella стало самым громким за последние четыре года, подчеркивают СМИ. В соцсети фестиваль получил название «Биберчелла».

Музыкант отыграл оба уик-энда, устроив ностальгическое и вирусное шоу с просмотром роликов на ютубе. Кроме того, на сцену поднимались Билли Айлиш и SZA, и была исполнена обновленная версия совместного трека с DJ Khaled «I’m the One»

