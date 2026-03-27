Том Хэнкс сыграет в фильме Мариэль Хеллер о бейсболе

Том Хэнкс сыграет в новом фильме Мариэль Хеллер — режиссера «Дневника девочки-подростка», «Сможете ли вы меня простить?» и «Прекрасного дня по соседству». Об этом сообщает Variety. Ведутся переговоры также об участии Колмана Доминго и Ban Bunny.
Картина станет экранизацией рассказа Дэйва Эггерса «The Comebacker». В бейсбольной терминологии comebacker — это отбитый мяч, который летит прямо в питчера.
Сюжет разворачивается вокруг немолодого спортивного журналиста Лайонела, чья страсть к профессии возрождается благодаря встрече с молодым перспективным питчером. Игрок получает травму головы и начинает вести себя необычно — в том числе говорить стихами. Благодаря этому Лайонел становится известным на всю страну. В оригинальном рассказе действие происходит вокруг клуба «Сан-Франциско Джайентс», однако, по данным источников, в сценарии команду заменят на «Нью-Йорк Метс».
Хэнкс и Хеллер уже работали вместе над фильмом «Прекрасный день по соседству». За роль телеведущего Фреда Роджерса актер был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Выбор критиков» в категории лучшей мужской роли второго плана.
Недавно сообщалось, что Хэнкс получил роль Авраама Линкольна в фильме «Линкольн в бардо», основанном на одноименном романе Джорджа Сондерса. Картина будет посвящена отношениям между президентом и его недавно умершим 11-летним сыном. После смерти мальчик оказывается между миром живых и мертвых.