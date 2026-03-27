Синоптик: начало апреля в Москве будет теплым, но пасмурным

Майли Сайрус выпустила сингл «Younger You» в честь 20-летия «Ханны Монтаны»
Том Хэнкс сыграет в фильме Мариэль Хеллер о бейсболе
МТС проведут всероссийский хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей
FIFA анонсировала первую за четыре года новую видеоигру
Исследование: Гоголь — самый востребованный русский классик на театральной сцене
Стив Кэрелл рассказал, как Пол Радд отговаривал его от роли в «Офисе»
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена ждут первого ребенка
Спрос на отели в Японии вырос на 77% на фоне цветения сакуры
Второй сезон «Маленьких пророков» станет последним
«Бюджета „Игры престолов“ у нас нет»: создатель «Пацанов» — о финале сериала
Ванесса Кирби и Яхья Абдул‑Матин II снимутся в научно‑фантастическом триллере «Liminal»
Церемония вручения премии «Оскар» будет проходить в новом месте с 2029 года
Дуа Липа снимется с Коннором Сторри в фильме «Peaked»
С Киевского вокзала в Москве эвакуируют пассажиров
Семья Энн Хэтэуэй и Юэна МакГрегора попадает в странный мир в тизере-трейлере «Конца Дубовой улицы»
На Краснопресненской набережной началось строительство Национального центра «Россия»
Пол Маккартни анонсировал новый альбом и выпустил новый сингл
В США учредили ежегодную премию в честь Мерил Стрип
Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая
Ким Кардашьян выставила на аукцион одежду из сериала «Все честно», чтобы помочь женщинам
Райан Гослинг снимется в фильме от авторов «Всё везде и сразу»
Адам Сэндлер снимется с Уиллемом Дефо в драме «Тайм-аут» от Netflix
Минцифры предложило обязать мар­кет­плейсы открывать ПВЗ в отделениях Почты России
Мать Билли Айлиш будет вести кулинарное шоу
Рис Иванс в тизере «Звездного городка» — сериала о космической гонке
Кейт Хадсон борется с предрассудками в баскетболе в трейлере продолжения «Самого ценного игрока»
Около 200 человек эвакуировали из Дома культуры «ГЭС-2»
Вышел полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Синоптик: начало апреля в Москве будет теплым, но пасмурным

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Первые пять дней апреля в Москве будут теплее климатической нормы, однако солнца горожане почти не увидят. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста метеобюро столицы Татьяну Позднякову.

Уже в понедельник, 30 марта, столица окажется в теплом секторе антициклона. Воздух прогреется до +17 градусов, но небо будет облачным, возможен небольшой дождь.

Пасмурная погода сохранится и в последующие дни первой пятидневки апреля. Не исключено, что осадки выпадут и в Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 5 апреля.

Ранее климатолог Николай Терешонок рассказал, что пляжный сезон в Москве и Центральной России откроется в середине июня, когда вода прогреется до 18–20 градусов. Метеорологическое лето в регионе, по его словам, наступает в конце мая — начале июня, когда среднесуточная температура устойчиво превышает +15 градусов. В столице такие показатели обычно фиксируются с 25 мая.

