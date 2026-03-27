Майли Сайрус выпустила сингл «Younger You» в честь 20-летия «Ханны Монтаны»

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена ждут первого ребенка
Спрос на отели в Японии вырос на 77% на фоне цветения сакуры
Второй сезон «Маленьких пророков» станет последним
«Бюджета „Игры престолов“ у нас нет»: создатель «Пацанов» — о финале сериала
Ванесса Кирби и Яхья Абдул‑Матин II снимутся в научно‑фантастическом триллере «Liminal»
Церемония вручения премии «Оскар» будет проходить в новом месте с 2029 года
Дуа Липа снимется с Коннором Сторри в фильме «Peaked»
С Киевского вокзала в Москве эвакуируют пассажиров
Семья Энн Хэтэуэй и Юэна МакГрегора попадает в странный мир в тизере-трейлере «Конца Дубовой улицы»
На Краснопресненской набережной началось строительство Национального центра «Россия»
Пол Маккартни анонсировал новый альбом и выпустил новый сингл
В США учредили ежегодную премию в честь Мерил Стрип
Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая
Ким Кардашьян выставила на аукцион одежду из сериала «Все честно», чтобы помочь женщинам
Райан Гослинг снимется в фильме от авторов «Всё везде и сразу»
Адам Сэндлер снимется с Уиллемом Дефо в драме «Тайм-аут» от Netflix
Минцифры предложило обязать мар­кет­плейсы открывать ПВЗ в отделениях Почты России
Мать Билли Айлиш будет вести кулинарное шоу
Рис Иванс в тизере «Звездного городка» — сериала о космической гонке
Кейт Хадсон борется с предрассудками в баскетболе в трейлере продолжения «Самого ценного игрока»
Около 200 человек эвакуировали из Дома культуры «ГЭС-2»
Вышел полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев проведет поэтический вечер в Москве
Средний возраст работника в России составил 42,5 года
Ювелирный бренд Vsemu Svet выпустил коллекцию колец-маяков
В кафе-пекарнях «Волконский» начали продавать хлеб из редких видов пшеницы
Глава «Ростелекома» посоветовал вернуться к стационарным телефонам
В Москве мужчина устроил погром на стойке с сувенирами в метро и получил 15 суток ареста

Майли Сайрус выпустила сингл «Younger You» в честь 20-летия «Ханны Монтаны»

В честь 20-летия со дня премьеры ситкома Disney «Ханна Монтана» Майли Сайрус представила сингл «Younger You». Впервые он прозвучал в спецвыпуске сериала, вышедшем 24 марта на Disney+.

В песне Сайрус обращается к себе в детстве и к своим поклонникам в детстве: говорит о важности простых вещей, семейных связей и тоске по беззаботной юности. Она поет: «Эй, ты, это ты в молодости / Я просто проверяю, помнишь ли ты меня / <…> / Где-то по пути мы потеряли связь / Раньше мы были счастливы просто так / Я знаю, тебе в конце концов пришлось уйти / Но не забывай обо мне, не забывай обо мне».

24 марта на Disney+ вышел юбилейный спецвыпуск «Ханны Монтаны», приуроченный к 20-летию ситкома. В него вошло интервью с Майли Сайрус, которое провела ведущая подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер. Зрителям также показали ранее не публиковавшиеся архивные кадры и воссозданные декорации сериала.

«„Ханна Монтана" стала началом той жизни, которой я живу сейчас. Связь между мной и моими фанатами такая же особенная и прекрасная, как и весь этот путь. Я обожаю вас всех и очень вас люблю. Этот юбилейный спецвыпуск — мой подарок вам, прежним, способ сказать спасибо за вашу преданность и за то, что вы росли вместе со мной на каждом этапе. Эта песня говорит сама за себя…», — говорила Сайрус.

Сериал «Ханна Монтана» выходил на телеканале Disney c 2006 по 2011 год. Он рассказывал о жизни подростка Майли Стюарт, которая ведет двойную жизнь — обычной школьницы и популярной во всем мире поп-звезды.

