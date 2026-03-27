Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и его жена ждут первого ребенка

Тейлор Лотнер и его супруга Тейлор Лотнер объявили в своих соцсетях о беременности, опубликовав серию снимков.
На них пара позирует в поле с УЗИ-снимками. На одном из кадров актер нежно целует живот жены. «Что может быть лучше, чем два Тейлора Лотнера?» — подписали они пост.
Пара состоит в браке с ноября 2022 года. Их знакомство произошло благодаря сестре актера, а предложение руки Лотнер сделал своей избраннице в 2021 году. Актер признавался, что встретил будущую жену, когда взял паузу в карьере, чтобы насладиться жизнью в кругу близких.
Для Тей Лотнер это будет первый опыт материнства. Ранее она делилась в подкасте пары результатами теста на фертильность, который принес ей «душевное спокойствие». Поклонники уже завалили будущих родителей поздравлениями.
Дата родов не разглашается. Пара пока не раскрывает пол будущего ребенка. Фанаты ждут появления на свет малыша, который, скорее всего, унаследует семейную традицию необычных имен.
Тейлор Лотнер стал знаменит благодаря саге «Сумерки», где он сыграл оборотня Джейкоба Блэка. Актер также снимался в боевиках и комедиях. Последние годы он посвящает время семейной жизни и совместным проектам с женой. Их подкаст, выходящий с 2023 года, посвящен отношениям, ментальному здоровью и личностному росту.