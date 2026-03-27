Спрос на отели в Японии вырос на 77% на фоне цветения сакуры

Весной 2026 года число бронирований отелей в Японии пользователями сервиса Яндекс Путешествия увеличилось на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании.

Рост спроса пришелся на традиционный сезон цветения сакуры (март и апрель). При этом средняя стоимость размещения снизилась на 10%, до 12 630 рублей за ночь.

Основной объем бронирований пришелся на крупнейшие города. Лидером остается Токио — 47% от общего числа бронирований при средней цене 12 810 рублей за ночь. На втором месте Осака (23%) с ценой 9 210 рублей, на третьем — Киото (15%) со средней стоимостью 12 590 рублей.

Чаще всего отели в Японии бронируют жители Москвы и Московской области — на них приходится половина всех бронирований жилья и 84% купленных авиабилетов. Спрос у москвичей вырос на 85%. На втором месте — Петербург и Ленинградская область (10% бронирований отелей, 7% билетов), спрос вырос на 32%.

Замыкают тройку жители Поволжья (5% бронирований), включая Казань, Нижний Новгород, Самару, Тольятти и Чебоксары. Чаще всего в Японию путешествуют вдвоем, средняя продолжительность поездки — 4 ночи. В 70% случаев пользователи выбирают трехзвездочные отели, в 13% — четырехзвездочные.

