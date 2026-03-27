Второй сезон «Маленьких пророков» станет последним

Создатель и режиссер хита Би-би-си «Маленькие пророки» Макензи Крук объявил, что второй сезон комедии станет заключительным.
Сериал, ставший самым успешным комедийным запуском канала с 2024 года, рассказывает о Майкле (Пирс Куигли), который пытается смириться с исчезновением своей партнерши, и его отце (Майкл Пейлин), владеющем дневником с инструкциями по созданию магических существ-предсказателей.
На реализацию проекта ушло десять лет, но Крук намерен завершить историю восемью эпизодами. «Я хочу узнать, что будет дальше, и я тот, кто должен это выяснить», — признался он.
«Я не представлял, что люди примут шоу так близко к сердцу. Все эти реакции были такими искренними, что я не могу облажаться», — добавил автор сериала. По его словам, секрет успеха — в «доброте и душевности», которые оказались близки самой широкой аудитории.