Создатель и шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке поделился подробностями о финальном, пятом сезоне, премьера которого состоится 8 апреля.
В интервью SFX Magazine он заверил поклонников, что, несмотря на скромный бюджет, сериал получит эмоционально насыщенное завершение.
По словам Крипке, в новом сезоне мир полностью принадлежит Хоумлендеру. Команда «Пацанов» разбита. Хьюи, Молоко и Французик в тюрьме, Энни пытается организовать сопротивление, а Кимико исчезла. Все меняется с возвращением Бутчера.
Шоураннер признался, что на масштабные баталии, как в «Игре престолов», у проекта нет средств, но зрителей ждут напряженные личные противостояния. «Я надеюсь, финал будет катарсическим и эмоционально удовлетворяющим, но мне немного страшно», — признался он.
«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.
«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.
В главных ролях Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти, а также Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган.