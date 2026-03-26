МОК запретил трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях
Дуа Липа снимется с Коннором Сторри в фильме «Peaked»
На Киевском вокзале в Москве эвакуируют пассажиров
Энн Хэтэуэй, Эван Макгрегор и их семья попадают в странный мир в тизере-трейлере «Конца Дубовой улиц
На Краснопресненской набережной началось строительство Национального центра «Россия»
Пол Маккартни анонсировал новый альбом и выпустил новый сингл
В США учредили ежегодную премию в честь Мерил Стрип
Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая
Ким Кардашьян выставила на аукцион одежду из сериала «Все честно», чтобы помочь женщинам
Райан Гослинг снимется в фильме от авторов «Всё везде и сразу»
Адам Сэндлер снимется с Уиллемом Дефо в драме «Тайм-аут» от Netflix
Минцифры предложило обязать мар­кет­плейсы открывать ПВЗ в отделениях Почты России
Мать Билли Айлиш будет вести кулинарное шоу
Рис Иванс в тизере «Звездного городка» — сериала о космической гонке
Кейт Хадсон борется с предрассудками в баскетболе в трейлере продолжения «Самого ценного игрока»
Около 200 человек эвакуировали из Дома культуры «ГЭС-2»
Вышел полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев проведет поэтический вечер в Москве
Средний возраст работника в России составил 42,5 года
Ювелирный бренд Vsemu Svet выпустил коллекцию колец-маяков
В кафе-пекарнях «Волконский» начали продавать хлеб из редких видов пшеницы
Глава «Ростелекома» посоветовал вернуться к стационарным телефонам
В Москве мужчина устроил погром на стойке с сувенирами в метро и получил 15 суток ареста
Т2 отменил международный роуминг для звонков
Умерла актриса из «Супермена» 1978 года Валерия Перрин
Охранник Чаппелл Роан взял вину на себя за инцидент с 11-летней фанаткой
Названы предварительные даты начала купального сезона в Москве
Джей Зи впервые рассказал о «неконтролируемой ярости» после обвинений в изнасиловании

Церемония «Оскар» будет проходить в новом месте с 2029 года

Фото: tommao wang/Unsplash

Церемония вручения премии «Оскар» будет проводиться в новом месте с 2029 года. Ее переместят из голливудского театра «Долби» в комплекс LA LIVE в центре Лос-Анджелеса. Об этом сообщила Американская киноакадемия.

Мероприятие будет проходить в этом месте на протяжении целых 10 лет. Трансляцию церемонии также перенесут с телеканала ABC на видеохостинг YouTube. Эта перемена запланирована на все тот же 2029 год.

Церемонию расположат в зале под названием Peacock Theater. Там обновят инфраструктуру, заменят сцену, звуковое и световое оборудование. Планируется модернизация фойе, закулисных помещений и других «критически важных для производства зон».

«LA LIVE был создан для того, чтобы принимать события, определяющие культуру, и нет более значимой мировой сцены, чем церемония вручения премии „Оскар“. Мы гордимся сотрудничеством с Академией, которое позволит нам переосмыслить формат и атмосферу церемонии», — заявил директоор по доходам AEG Тодд Голдштейн.

