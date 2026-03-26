Дуа Липа снимется с Коннором Сторри в фильме «Peaked»

Певица Дуа Липа снимется в кино. Она сыграет роль в фильме «Peaked», в котором также появится звезда «Жаркого соперничества» Коннор Сторри. Об этом сообщил Deadline.
Какого персонажа сыграет Дуа Липа, держится в секрете. Режиссером проекта станет Молли Гордон. Она написала сценарий картины вместе с Элли Левитан. Обе сценаристки также поучаствуют в ленте в качестве актрис.
«Peaked», как сообщается, расскажет о двух девушках, которые были кошмаром для одноклассников в свои школьные годы. Спустя 10 лет после окончания школы они отправляются на встречу выпускников, чтобы вновь пережить свои лучшие годы.
В актерский состав проекта войдут Эмма Маккей, Лора Дерн, Симона Эшли, Левон Хоук, Митра Джухари, Габби Уиней, Эми Седарис, Оуэн Тиле, Джая Харпер, Эмиль Ваким и Алекс Консани. Фильм снимет студия А24.
Она профинансирует картину. Разработкой ленты займутся Дэвид Хинохоса, Зак Натман и Гордон. Левитан выступит исполнительным продюсером. Съемки фильма запланированы на апрель.
Для Дуа Липы этот проект может стать первой крупной ролью. До этого она появлялась в эпизодических ролях в лентах «Аргайл» и «Барби».