Дуа Липа снимется с Коннором Сторри в фильме «Peaked»

Афиша Daily
Фото: dualipa

Певица Дуа Липа снимется в кино. Она сыграет роль в фильме «Peaked», в котором также появится звезда «Жаркого соперничества» Коннор Сторри. Об этом сообщил Deadline.

Какого персонажа сыграет Дуа Липа, держится в секрете. Режиссером проекта станет Молли Гордон. Она написала сценарий картины вместе с Элли Левитан. Обе сценаристки также поучаствуют в ленте в качестве актрис.

«Peaked», как сообщается, расскажет о двух девушках, которые были кошмаром для одноклассников в свои школьные годы. Спустя 10 лет после окончания школы они отправляются на встречу выпускников, чтобы вновь пережить свои лучшие годы.

В актерский состав проекта войдут Эмма Маккей, Лора Дерн, Симона Эшли, Левон Хоук, Митра Джухари, Габби Уиней, Эми Седарис, Оуэн Тиле, Джая Харпер, Эмиль Ваким и Алекс Консани. Фильм снимет студия А24.

Она профинансирует картину. Разработкой ленты займутся Дэвид Хинохоса, Зак Натман и Гордон. Левитан выступит исполнительным продюсером. Съемки фильма запланированы на апрель.

Для Дуа Липы этот проект может стать первой крупной ролью. До этого она появлялась в эпизодических ролях в лентах «Аргайл» и «Барби».

