На Киевском вокзале в Москве эвакуируют пассажиров

На Киевском вокзале в Москве началась эвакуация. Об этом сообщил MSK1.RU со ссылкой на пассажиров.
По информации издания, из здания вокзала экстренно выводят людей. В чем причина эвакуации, пока неясно.
Ранее около 200 человек эвакуировали из Дома культуры «ГЭС-2» после сообщения о подозрительном предмете. На место вызвали оперативные службы, в том числе кинологов.
Позднее в «ГЭС-2» рассказали, что проверка закончена. «Эксперты подтвердили безопасность в здании и отсутствие угроз», — подчеркнули представители пространства.