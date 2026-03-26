Энн Хэтэуэй, Эван Макгрегор и их семья попадают в странный мир в тизере-трейлере «Конца Дубовой улиц

На ютуб-канале Warner Bros. опубликовали тизер-трейлер фильма «Конец Дубовой улицы» с Энн Хэтэуэй и Эваном Макгрегором. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 14 августа.
Она расскажет о мистических событиях, случившихся на Дубовой улице в типичном американском пригороде. Некогда тихий район превратился в течно неизвестное, и семья Платт столкнулась с необходимостью выживать в непредсказуемой обстановке.
Помимо Хэтэуэй и Макгрегора, в картине снялись Мэйзи Стелла и Кристиан Конвери. Режиссером и сценаристом ленты выступил Дэвид Роберт Митчелл. Оператором стал Майкл Джиулакис.
Продюсерами фильма выступили Джей Джей Абрамс, Хамма Мингелла, Джон Коэн, Дэви Роберт Митчелл, Мэтт Джексон и Томми Харпер. Исполнительные продюсеры — Крис Бендер, Джейк Вейнер, Джоанн Ли и Лиэнн Стоунбрейкер.