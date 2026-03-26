На Краснопресненской набережной началось строительство Национального центра «Россия»

Фото: t.me/stroi_mos_ru

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству Национального центра «Россия». Он появится в деловом центре «Москва-Сити» на площадке бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне, сообщается в телеграм-канале главы города.

«Открытость, визуальная легкость, наполненность светом и воздухом — главные характерные черты проекта. Ключевой архитектурно-инженерной особенностью станет пространственная самонесущая кровля площадью около 60 тыс. квадратных метров, а акцентной деталью — мультимедийный фасад», — говорится в посте.

Пространство центра будет многофункциональным: наряду с выставочными площадями здесь разместят концертный зал, медиа- и пресс-центры. Помимо этого, предусмотрены площадки для делового общения и нетворкинга, зоны фуд-кортов.

По словам Собянина, центр сможет принимать до 20 тыс. посетителей одновременно. Открытие объекта запланировано на 2029 год. Рядом с комплексом также появится ландшафтный парк с зелеными аллеями и искусственными водоемами — для отдыха и прогулок. 

