Ким Кардашьян выставила на аукцион одежду из сериала «Все честно», чтобы помочь женщинам, нуждающимся в юридической помощи. Об этом она рассказала в своих соцсетях.



«В „Все честно“ я играю юриста, который воочию видит, как правовая система либо помогает расширить возможности женщин, либо оставляет их ни с чем. Но в реальном мире цена правосудия — это то, что многие женщины просто не могут себе позволить», — объяснила Ким свою инициативу.



По ее словам, 100% выручки от продажи пойдет в Фонд юридической помощи Лос-Анджелеса для финансирования бесплатных юридических услуг для женщин, которые борются «за свою безопасность, своих детей, семью и будущее». Аукцион будет проходить с 27 по 29 марта.