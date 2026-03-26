В США учредили ежегодную премию в честь Мерил Стрип

Национальный музей женской истории в США (NWHM) объявил о создании Meryl Streep Educator Award — ежегодной премии для преподавателей, которые популяризируют исторические знания о женщинах. Об этом говорится на сайте музея.
Инициатива стала возможной благодаря финансовому пожертвованию актрисы для музея «семизначной суммы». «История формируется не только теми, кто ее создает, но и теми, кто ее сохраняет. Я горжусь, что поддерживаю эту важную работу, чтобы у будущих поколений было полное и правдивое представление о прошлом», — прокомментировала Мэрил Стрип.
Первую женщину, получившую премию, объявят на гала-вечере Women Making History Awards. Он состоится в ноябре 2026 года.
Национальный музей женской истории появился в 1996 году. Он проводит выставки, образовательные программы и исследования о вкладе женщин в культуру и общество.