В США учредили ежегодную премию в честь Мерил Стрип

Национальный музей женской истории в США (NWHM) объявил о создании Meryl Streep Educator Award — ежегодной премии для преподавателей, которые популяризируют исторические знания о женщинах. Об этом говорится на сайте музея.



Инициатива стала возможной благодаря финансовому пожертвованию актрисы для музея «семизначной суммы». «История формируется не только теми, кто ее создает, но и теми, кто ее сохраняет. Я горжусь, что поддерживаю эту важную работу, чтобы у будущих поколений было полное и правдивое представление о прошлом», — прокомментировала Мэрил Стрип.