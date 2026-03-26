Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая

МОК запретил трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях
На Краснопресненской набережной началось строительство Национального центра «Россия»
Пол Маккартни анонсировал новый альбом и выпустил новый сингл
В США учредили ежегодную премию в честь Мерил Стрип
Ким Кардашьян выставила на аукцион одежду из сериала «Все честно», чтобы помочь женщинам
Райан Гослинг снимется в фильме от авторов «Всё везде и сразу»
Адам Сэндлер снимется с Уиллемом Дефо в драме «Тайм-аут» от Netflix
Минцифры предложило обязать мар­кет­плейсы открывать ПВЗ в отделениях Почты России
Мать Билли Айлиш будет вести кулинарное шоу
Рис Иванс в тизере «Звездного городка» — сериала о космической гонке
Кейт Хадсон борется с предрассудками в баскетболе в трейлере продолжения «Самого ценного игрока»
Около 200 человек эвакуировали из Дома культуры «ГЭС-2»
Вышел полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев проведет поэтический вечер в Москве
Средний возраст работника в России составил 42,5 года
Ювелирный бренд Vsemu Svet выпустил коллекцию колец-маяков
В кафе-пекарнях «Волконский» начали продавать хлеб из редких видов пшеницы
Глава «Ростелекома» посоветовал вернуться к стационарным телефонам
В Москве мужчина устроил погром на стойке с сувенирами в метро и получил 15 суток ареста
Т2 отменил международный роуминг для звонков
Умерла актриса из «Супермена» 1978 года Валерия Перрин
Охранник Чаппелл Роан взял вину на себя за инцидент с 11-летней фанаткой
Названы предварительные даты начала купального сезона в Москве
Джей Зи впервые рассказал о «неконтролируемой ярости» после обвинений в изнасиловании
Зарплаты курьеров в Москве на 12% превышают доходы специалистов с высшим образованием
Федор Бондарчук исполняет желания в трейлере «Хоттабыча»
В Москве пройдет шесть велофестивалей в 2026 году
Снуп Догг сыграет заключенного в фильме «Бог родео». Продюсером станет Ридли Скотт

Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая

Афиша Daily
Фото: nmorozow Nik/Flickr

Больше всего клещи будут опасны в России в середине мая — начале июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольгу Скудареву.

По ее словам, в этот период специалисты обычно получают максимальное количество обращений от пострадавших. Вторая волна активности клещей ожидается в начале осени — перед тем, как они уйдут в спячку.

По словам эксперта, почти 70% присасываний регистрируется в садоводческих участках. «Это когда выезжают люди на пикники, посещают рыбную ловлю, то есть в природу выходят», — сказала Скударева.

Специалист добавила, что эндемичными регионами по клещевому энцефалиту считаются 49 субъектов Российской Федерации. Среди них есть Пермский край, Республика Коми, Архангельская область, Кировская область, Иркутская область.

Недавно в Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща. Пострадавший обратился к врачам в Сергиевом Посаде.

