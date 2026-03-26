Адам Сэндлер снимется с Уиллемом Дефо в драме «Тайм-аут» от Netflix

Адам Сэндлер («Счастливчик Гилмор») получил роль в драме «Тайм-аут» («Time Out») режиссера Скотта Купера. Вместе с ним снимутся Уиллем Дефо («Носферату») , Габи Хоффман («Человек без лица»), Ф.Мюррей Абрахам («Имя розы»), Стив Зан («Далласский клуб покупателей») и Адам Горовиц («Однажды в сказке»), пишет Deadline.
Картина станет адаптацией французской ленты Лорана Канте «Тайм-аут» 2001 года. В центре сюжета — Винсент (Сэндлер), который не может признаться семье о своем увольнении. Он врет родным и решает создать фиктивную инвестиционную схему, втягивая в нее знакомых. Этот обман может разрушить не только его жизнь, но и жизнь его семьи.
«Впервые я увидел фильм Лорана Канте в 2001 году, и с тех пор он не выходит у меня из головы. Я много лет хотел переснять ленту, и сейчас, как мне показалось, настал подходящий для этого момент: современное общество сосредоточено на вопросах самооценки, идентичности и профессиональной реализации», — сказал Купер. Режиссер планирует начать съемки уже в апреле.
Недавно журнал Forbes назвал Сэндлера самым высокооплачиваемым актером Голливуда. В 2025 году доход актера составил 48 млн долларов.