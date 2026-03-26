МОК запретил трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях
Около 200 человек эвакуировали из дома культуры «ГЭС-2»
Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев проведет поэтический вечер в Москве
Средний возраст работника в России составил 42,5 года
Ювелирный бренд Vsemu Svet выпустил коллекцию колец-маяков
В кафе-пекарнях «Волконский» начали продавать хлеб из редких видов пшеницы
Глава «Ростелекома» посоветовал вернуться к стационарным телефонам
В Москве мужчина устроил погром на стойке с сувенирами в метро и получил 15 суток ареста
Т2 отменил международный роуминг для звонков
Умерла актриса из «Супермена» 1978 года Валерия Перрин
Охранник Чаппелл Роан взял вину на себя за инцидент с 11-летней фанаткой
Названы предварительные даты начала купального сезона в Москве
Джей Зи впервые рассказал о «неконтролируемой ярости» после обвинений в изнасиловании
Зарплаты курьеров в Москве на 12% превышают доходы специалистов с высшим образованием
Федор Бондарчук исполняет желания в трейлере «Хоттабыча»
В Москве пройдет шесть велофестивалей в 2026 году
Снуп Догг сыграет заключенного в фильме «Бог родео». Продюсером станет Ридли Скотт
Каждый четвертый россиянин скрывает свои странные гастрономические пристрастия
В Екатеринбурге пройдет инвестфорум ВТБ «Россия зовет!»
Дом Ханны Монтаны появился на Airbnb
«Перекресток» открыл супермаркет на высоте 1600 метров в горах Сочи
В России меняются правила денежных переводов с 1 апреля
Туры в Таиланд подорожают из‑за роста цен на топливо
«Пропускаем какие‑то вещи совершенно тупые»: Путин призвал ускорить введение квот на зарубежное кино
Суд в США признал Meta* и YouTube виновными в создании вызывающих привыкание продуктов
В самые популярные даты столичные загсы увеличили время работы
Духовным главой англиканской церкви впервые стала женщина
Исследование: связь между собаками и людьми существует уже более 15 000 лет

Вышел полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Netflix представил полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Премьера ожидается 23 апреля.

В мультсериале расскажут о событиях, происходивших между вторым и третьим сезонами «Очень странных дел». В шоу появятся все ключевые персонажи оригинального сериала.

Эрик Роблес, шоураннер анимационного сериала, сравнивал проект с «потерянным сезоном» оригинального шоу Netflix. Роблес отметил, что, несмотря на анимационный формат, новый сериал будет ощущаться как часть знакомой вселенной.

«Этот материал без проблем можно было бы взять и превратить в игровую версию. Мы хотели вернуться в Хоукинс и сделать так, чтобы это воспринималось как потерянный сезон», — сказал Роблес.

Ранее создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы делились, что хотели создать проект в духе анимации, которую показывали в 1980-е по телевидению. Они отметили, что жанр мультипликации дает абсолютную свободу команде.

Последняя серия «Очень странных дел» вышла 31 декабря. Финал сериала вызвал технические сбои на Netflix. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при попытке посмотреть завершение шоу. 1 февраля Netflix опубликовал первый постер спин-оффа «Очень странных дел».

