Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев проведет поэтический вечер в Москве

В московском лектории «Прямая речь» 11 апреля пройдет поэтический вечер с Львом Зулькарнаевым. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
На встрече Зулькарнаев прочитает как собственные стихи, так и произведения его любимых поэтов. Начало мероприятия ― в 19.00.
«Когда я был ребенком, отец подарил мне маленький тираж книжки с моими детскими стихами — „Четыре стены одинокого счастья“. Он был для нашего семейного пользования. А сам свои стихи я пока не издавал, но планирую сделать это в ближайшее время. Думаю, что на сборник уже накопилось», ― отметил актер.
Лев Зулькарнаев ― звезда сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Шаляпин», «Она такая классная», «Путешествие на солнце и обратно». Играет в Театре Наций, участвует в театральном проекте «а39». В ближайшее время выйдет несколько фильмов с его участием ― «Отель „У погибшего альпиниста“», «Шум времени», «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа», «Спасенный», а также сериал «Трудно быть богом».