Средний возраст работника в России составил 42,5 года

Средний возраст работающих россиян составил 42,5 года. Об этом глава Минтруда Антон Котяков рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, написал «Сноб».
По словам Котякова, в ближайшие семь лет в России необходимо будет вовлечь в трудовую деятельность примерно 12 млн человек. В восьми отраслях доля сотрудников старше 50 лет превышает 35%.
Интересно, что в 2025 году работу активнее всего искали россияне старшего возраста — от 45 до 64 лет. Они в среднем рассчитывали на зарплату около 74 тыс. рублей. Молодежь была наименее активна в поиске работы.
В феврале стало известно, что средняя зарплата в России составила 98,1 тыс. рублей. Это более чем на 10 тыс. рублей больше, чем годом ранее.