МОК запретил трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях

Новая политика направлена на защиту справедливости, безопасности и целостности женской категории, добавили в организации. Президент МОК Кирсти Ковентри отметила: «Как бывшая спортсменка, я искренне верю в право всех олимпийцев участвовать в честных соревнованиях. Политика, которую мы объявили, основана на науке и разработана под руководством медицинских экспертов. На Олимпийских играх даже минимальные различия могут отделять победу от поражения. Поэтому совершенно ясно, что было бы несправедливо позволять биологическим мужчинам выступать в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто небезопасно».