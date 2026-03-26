МОК запретил трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новую политику по защите женских категорий в спорте. Согласно ей, участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх и других мероприятиях МОК могут только биологические женщины.

Новые правила начнут действовать с Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Они не имеют обратной силы и не распространяются на массовый или любительский спорт. 

Право на участие в женской категории будет определяться тестом на ген SRY. Согласно научным данным, наличие такого гена неизменно на протяжении всей жизни и свидетельствует, что человек прошел мужское половое развитие, отметили в МОК. 

Исключение могут сделать лишь для спортсменок с синдромом полной нечувствительности к андрогенам (СПНкА) или другими редкими нарушениями полового развития. Тестирование спортсменам придется пройти один раз в жизни, если не появится оснований полагать, что отрицательный результат был ошибочным. 

Спортсмены с положительным тестом на SRY, включая XY-трансгендерных спортсменов, по-прежнему допускаются ко всем другим классификациям, требованиям которых они соответствуют. Например, они могут выступать в мужской категории, включая специально отведенную мужскую квоту в смешанной категории, а также в видах спорта и дисциплинах, где спортсменов не делят по полу.

Новая политика направлена на защиту справедливости, безопасности и целостности женской категории, добавили в организации. Президент МОК Кирсти Ковентри отметила: «Как бывшая спортсменка, я искренне верю в право всех олимпийцев участвовать в честных соревнованиях. Политика, которую мы объявили, основана на науке и разработана под руководством медицинских экспертов. На Олимпийских играх даже минимальные различия могут отделять победу от поражения. Поэтому совершенно ясно, что было бы несправедливо позволять биологическим мужчинам выступать в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто небезопасно».

Рабочая группа МОК, которая вырабатывала новую политику, пришла к однозначному консенсусу, что мужской пол дает преимущество во всех дисциплинах, основанных на силе и выносливости. «Поэтому для обеспечения справедливости и безопасности, особенно в контактных видах спорта, критерии допуска должны основываться на биологическом поле», ― пояснили в организации. 

В ходе выработки новых правил МОК проконсультировался со специалистами и участниками олимпийского движения со всего мира, в том числе с теми, кого могли затронуть новые правила. Обратную связь от спортсменов получали через онлайн-опрос и углубленные индивидуальные интервью. 

Расскажите друзьям