В кафе-пекарнях «Волконский» начали продавать хлеб из редких видов пшеницы

В кафе-пекарнях «Волконский» появились хлеб и выпечка из реликтового зерна. По словам гендиректора компании Александра Александрова, это «максимально зожный продукт», который состоит из редких видов пшеницы — «очищенного от всего привнесенного человеком зерна».
Реликтовое зерно — это древние виды пшеницы: однозернянка, полба, спельта. По сравнению с современными селекционными сортами мягкой пшеницы у них совершенно другой биохимический профиль. Например, в однозернянке белок достигает 22%, а спельта богата клетчаткой. При выпечке хлеб получается плотнее, ароматнее и с более выраженным зерновым вкусом.
«Среди других достоинств ― хлеб из реликтового зерна содержит другую форму глютена, которая легче переваривается. К плюсам также относят уникальный состав. Реликтовое зерно сохраняет все заложенные в него природой положительные свойства. Например, однозернянка богата марганцем, цинком, фосфором, витаминами группы В», ― отметил Александров.
Новый ассортимент объединяет более 10 позиций. В него вошли как базовые виды хлеба, так и авторская выпечка — например, хлеб из однозерновой муки, полбы или спельты, улитка из однозерновой муки, слойка с оливками и другое.
Сеть кафе-пекарен «Волконский» работает на российском рынке с 2005 года. «За 20 лет мы поняли, что достигли многого в традиционном хлебопечении. Однако мир меняется, и меняются потребительские профили наших гостей. Они хотят что-то более новое, оригинальное и интересное, а главное — полезное. Поэтому мы решили стать пионерами в использовании наиболее удачных с точки зрения ЗОЖ хлебов — из реликтового зерна», — рассказал Александров «Афише Daily».
Хлеб и выпечку из реликтового зерна уже можно попробовать во всех 15 кафе сети в Москве.