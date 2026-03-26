Т2 отменил международный роуминг для звонков

Фото: Piyanut Suntaranil/Unsplash

Оператор связи Т2 приравнял звонки в роуминге к звонкам по России, разрешив использовать для этого пакеты минут из тарифов. Об этом говорится на сайте компании. 

Новые условия действуют автоматически более чем в 50 странах. Они распространяются на пакетные тарифы «Везде онлайн», «Мой онлайн+», Premium, «Премиум», Black, «Мой бизнес L», «Мой бизнес Премиум», а также партнерские тарифы Tecno и «Я онлайн».

Звонки на номера других стран по-прежнему оплачиваются по стандартным условиям международного роуминга.

В T2 объяснили ТАСС, что изменить правила удалось за счет оптимизации расчетов по договорам международного роуминга и интерконнекта. В компании говорят, что это позволило сократить разницу в расходах и предложить абонентам новые условия.

По словам директора по продукту и клиентскому опыту T2 Андрея Борзова, обновление сделает траты на связь за границей более понятными и избавит клиентов от необходимости отдельно следить за балансом при звонках домой.

