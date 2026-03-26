Зарплаты курьеров в Москве на 12% превышают доходы специалистов с высшим образованием

Афиша Daily
Фото: Egor Myznik/Unsplash

Средние рыночные зарплатные предложения для курьеров продолжают расти. Сейчас доходы курьеров превышают зарплаты работников с высшим и средним профессиональным образованием, сообщили «Афише Daily» в SuperJob.

По данным аналитиков, медианная зарплата курьеров составляет 137 000 рублей, что на 27% выше, чем у специалистов без высшего образования, и на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. За год курьеры стали получать на 5% больше, а с января по март 2026 года — еще на 10% на фоне сезонного спроса.

При этом службы доставки — единственная сфера из топ-10 сфер с наибольшим числом вакансий, сумевшая нарастить спрос на персонал по сравнению с прошлым годом. Число вакансий увеличилось на 2%, а число резюме выросло на четверть (+26%), в то время как по рынку труда в целом вакансий стало на 20% меньше, а количество резюме увеличилось на треть (+34%).

Ранее заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин сообщил, что с 2020 года число активных курьеров в Москве увеличилось в 15 раз — с 8000 до 120 000 человек. К 2030 году, по прогнозам чиновника, этот показатель может достичь 200 000. Кратно также возрастет и количество совершаемых ими поездок.

