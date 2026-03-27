МТС проведут всероссийский хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей

Бигтех МТС Web Services запускает всероссийский хакатон МТС True Tech Hack. Участникам предстоит разработать решения на основе задач от нескольких флагманских продуктов MWS.
Хакатон рассчитан на совершеннолетних специалистов в области системной аналитики, Data Science, инженерии данных, фронтенд- и бэкенд-разработки, продуктового менеджмента и искусственного интеллекта.
Соревнование пройдет с 10 по 24 апреля и включает два трека: внутренний — для сотрудников МТС и внешний — для независимых команд со всей России. Участникам предстоит решать практические задачи в командах от двух до пяти человек.
Для агрегатора языковых моделей MWS GPT необходимо создать универсальное веб-приложение GPTHub на базе OpenWebUI, которое объединит работу с текстом, голосом, изображениями и файлами в одном чате.
Для интеграционной платформы MWS Octapi разработчикам предстоит создать локальную агентскую систему LocalScript для генерации и валидации Lua-кода без передачи данных во внешние сервисы.
Для решения для командной работы MWS Tables команды должны будут разработать модуль WikiLive, объединяющий текст и таблицы в едином инструменте для совместной работы и управления знаниями.
Финал хакатона пройдет в Москве в очном формате. Победители разделят призовой фонд в 1,5 млн рублей, а также получат возможность пройти стажировку в МТС. Регистрация на хакатон открыта до 9 апреля.
«МТС True Tech Hack — это возможность для талантливых ребят испытать свои силы в решении реальных продуктовых задач и поработать с кейсами из индустрии. Мы создаем среду, в которой участники могут не только проявить себя, но и получить практический опыт», — прокомментировала директор по персоналу МТС Web Services Лия Королева.