Туры в Таиланд подорожают из‑за роста цен на топливо
Умерла актриса из «Супермена» 1978 года Валери Перрайн
Охранник Чаппелл Роан взял вину на себя за инцидент с 11-летней фанаткой
Названы предварительные даты начала купального сезона в Москве
Джей Зи впервые рассказал о «неконтролируемой ярости» после обвинений в изнасиловании
Зарплаты курьеров в Москве на 12% превышают доходы специалистов с высшим образованием
Федор Бондарчук исполняет желания в трейлере «Хоттабыча»
Снуп Догг сыграет заключенного в фильме «Бог родео». Продюсером станет Ридли Скотт
Каждый четвертый россиянин скрывает свои странные гастрономические пристрастия
В Екатеринбурге пройдет инвестфорум ВТБ «Россия зовет!»
Дом Ханны Монтаны появился на Airbnb
«Перекресток» открыл супермаркет на высоте 1600 метров в горах Сочи
В России меняются правила денежных переводов с 1 апреля
«Пропускаем какие‑то вещи совершенно тупые»: Путин призвал ускорить введение квот на зарубежное кино
Суд в США признал Meta* и YouTube виновными в создании вызывающих привыкание продуктов
В самые популярные даты столичные ЗАГСы увеличили время работы
Духовным главой англиканской церкви впервые стала женщина
Исследование: связь между собаками и людьми существует уже более 15 000 лет
Онжаню Эллис-Тейлор снимется в сериале «Эйнштейн»
Мелания Трамп хотела бы, чтобы детей обучали роботы
Брюс Кэмпбелл назвал фильм «Эрни и Эмма» своим приоритетом. Актер проходит лечение от рака
Фильм «Она написала убийство» с Джейми Ли Кертис выйдет в декабре 2027 года
Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер»
Гвинет Пэлтроу сыграет главную роль в экранизации «Незнакомцев» Белль Берден
Музыкальный журналист устал от блокировок и завел канал в «Google Таблицах»
Барби Феррейра в ужасе от Дейкра Монгомери в трейлере «Лики смерти»
В Нидерландах, предположительно, нашли скелет д’Артаньяна
Deadline подтвердил, что Оливер Стоун снимет картину «Белая ложь» с Джошем Хартнеттом

В Москве пройдет шесть велофестивалей в 2026 году

Фото: О.Сосницкий/Mos.ru

В Москве в 2026 году пройдет шесть велофестивалей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент транспорта.

«Велосипедисты — полноправные участники дорожного движения. Московские велофестивали собирают множество единомышленников разных возрастов. Жители и гости столицы любят такие мероприятия, поэтому в этом году мы решили увеличить их число до шести», — сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Список мероприятий:

  1. Весенний велофестиваль — 24 мая.
  2. Детский велофестиваль — 30 мая.
  3. Ночной велофестиваль — 4 июля.
  4. Ночной велофестиваль — 1 августа.
  5. Детский велофестиваль — 5 сентября.
  6. Осенний велофестиваль — 12 сентября.

В прошлом году к столичным велозаездам присоединились около 250 тыс. человек. Тогда в городе впервые прошли детский велофестиваль и второй ночной велозаезд.

