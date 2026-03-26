Снуп Догг сыграет заключенного в фильме «Бог родео». Продюсером станет Ридли Скотт

Рэпер и продюсер Снуп Догг исполнит главную роль в драме «Бог родео» режиссера Розалинд Росс. Об этом сообщает Deadline.
Он также выступит продюсером фильма вместе с партнером по Death Row Pictures Сарой Рамакер. К команде присоединятся продюсеры Джаннина Скотт (Cara Films) и Ридли Скотт (Scott Free Productions).
Сюжет основан на реальных событиях, описанных в журналистском расследовании Дэниела Бергнера о самой жестокой тюрьме на юге США. Действие разворачивается в 1967 году в тюрьме «Ангола», Луизиана.
Главный герой Бакки — заключенный, отбывающий пожизненный срок, который находит надежду на искупление в первом в истории тюрьмы родео. Сам Снуп Догг назвал историю «близкой по духу», а Ридли Скотт — «важным и проникновенным проектом».