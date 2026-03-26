Дом Ханны Монтаны появился на Airbnb

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Airbnb

На Airbnb появился дом Ханны Монтаны в Малибу. Бронирование доступно с 26 марта, 16.00, по Москве. 

«Проведите ночь там, где я создала некоторые из своих самых известных хитов, от души смеялась со своими лучшими друзьями и придумывала свои самые культовые образы», ― сказано в объявлении.

© Airbnb
© Airbnb
© Airbnb
© Airbnb
© Airbnb

Как отмечает Variety, дом из популярного ситкома Airbnb воссоздал вместе с Disney. Его интерьер дополнен интерактивными элементами, связанными с поп-образом Ханны Монтаны. Фирменный шкаф из шоу превратили в пространство для перевоплощения, наполненное сценическими нарядами и аксессуарами героини. 

В доме есть балкон с панорамой побережья Малибу и прямой выход к пляжу, а в декоре использованы отсылки к ключевым моментам сериала.

Проект стал частью кампании в честь 20-летия «Ханны Монтаны». Фанаты могут подать заявку на бронирование одного из десяти заездов на одну ночь, которые пройдут с 6 по 16 апреля. В доме смогут разместиться до четырех гостей за один визит. Гостей выберут из числа тех, кто подал заявки. 

Ранее на Airbnb появилось убежище Эльфабы из «Злой» и хижина смурфиков.

Расскажите друзьям
Теги:
Walt Disney