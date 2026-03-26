В Екатеринбурге пройдет инвестфорум ВТБ «Россия зовет!»

В Екатеринбурге 27 и 28 марта пройдет инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет! Екатеринбург». Площадка соберет экспертов финансового рынка, руководителей крупных компаний и инвесторов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Главной темой форума станет влияние искусственного интеллекта на инвестиционный рынок и новые возможности для частных и корпоративных инвесторов. Участники обсудят, как технологии меняют рынки, какие стратегии станут ключевыми в 2026 году и как бизнесу эффективно использовать биржевые инструменты.
В программе заявлены пленарная сессия «2026 год: новые вызовы или переход к устойчивому развитию?», обсуждение инвестиционных стратегий и топ-идей года, а также дискуссии о биржевых инструментах для бизнеса и способах расширения портфеля частного инвестора.
Отдельно организаторы анонсировали новую сессию «Разговор экономистов: макроэкономика России и региональные траектории промышленного роста». Она призвана высветить лидеров роста среди национальных чемпионов.
На форуме также пройдет Школа юного инвестора, где школьники смогут познакомиться с миром финансов и сделать первые шаги в инвестициях. Завершится мероприятие традиционным диалогом с акционерами ВТБ о стратегии банка и его роли в формировании устойчивой инвестиционной среды.