«Пропускаем какие‑то вещи совершенно тупые»: Путин призвал ускорить введение квот на зарубежное кино

На заседании Совета по культуре Владимир Путин призвал ускорить введение квот на иностранное кино. Стенограмма встречи выложена на сайте президента России.
Тему квотирования зарубежного кино на заседании поднял председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. По словам режиссера, его коллеги обратились к президенту с «просьбой о квотировании американского кино».
В марте 2025 года Михалков в письме президенту предложил ввести «входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения представляемой картины в России». Тогда, как отметил режиссер, Путин поручил Владимиру Мединскому «принять меры по защите рынка» до того, как «конкуренты начнут возвращаться». Однако до сих пор документ, который должен регламентировать квотирование, не принят, пожаловался Михалков.
Владимир Мединский, который тоже присутствовал на совещании, сказал, что распределением квот займется Министерство культуры. Он отметил, что на совещании в январе, где присутствовали представители отрасли, администрации президента и правительства, удалось найти компромиссы по всем пунктам.
Путин попросил ускорить этот процесс, приведя в пример Францию и Китай, где, по его словам, жестко квотируют иностранные фильмы. При выдаче квот, как считает президент, важны и идеологическая, и финансовая составляющие. Он добавил, что председатель Си Цзиньпин предлагал совместное производство кинопродукции, чтобы российские кинематографисты не сталкивались с ограничениями при выходе на китайский рынок.
«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить, когда у нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются на самом-то деле, ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию?» ― заявил Путин.