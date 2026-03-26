Суд в США признал Meta* и YouTube виновными в создании вызывающих привыкание продуктов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Luis Villasmil/Unsplash

Присяжные в Лос-Анджелесе признали Meta* и YouTube виновными в намеренном создании вызывающих зависимость продуктов, которые нанесли вред молодой пользовательнице.

Теперь компании должны выплатить 6 млн долларов компенсации (70% — Meta, 30% — YouTube). Это первый в США иск о вреде соцсетей для молодежи, дошедший до суда.

В центре дела 20-летняя женщина. Она рассказала, что пристрастилась к YouTube в 6 лет, а к Instagram* — в 9 лет. К 10 годам у нее развилась депрессия и начались самоповреждения, а к 13 годам ей диагностировали дисморфическое расстройство тела и социофобию.

Адвокат истца сравнил соцсети с «троянскими конями» и обвинил компании в «инженерии зависимости» через бесконечный скроллинг и автовоспроизведение видео.

Meta и YouTube заявили, что не согласны с решениями и намерены обжаловать их. Представитель Meta подчеркнул, что подростковое ментальное здоровье не может быть связано с одним приложением, а в YouTube отметили, что их платформа — «ответственно созданный стриминг, а не соцсеть».

*  Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям