Около 12 500 пар планируют зарегистрировать брак в столице в дни с повторяющимися или зеркальными комбинациями цифр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.
Пик популярности в этом году приходится на даты с сочетанием шестерок. Только 26 марта в городе поженятся около 500 пар.
В топ-10 самых востребованных дней до конца 2026 года вошли 16 июня и 26 августа. В эти обычно не самые популярные для свадеб вторник и среду в столице планируют зарегистрировать брак более 600 пар.
Всего 26-го числа любого месяца появится более 4000 новых семей. Шестое число выбрали около 2000 пар, 16-е — порядка 1500. В самые популярные даты столичные ЗАГСы увеличили время работы.