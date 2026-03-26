Духовным главой англиканской церкви впервые стала женщина

Сара Маллали стала первой женщиной — архиепископом Кентерберийским, духовным главой Церкви Англии. Об этом сообщает Sky News.
Интронизация Маллали прошла в Кентерберийском соборе. На церемонии присутствовали более 2000 человек, включая принца Уильяма и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Среди гостей также были представители Ватикана и Православной церкви.
Маллали стала 106-м архиепископом Кентерберийским и первой женщиной на этом посту за 1400 лет существования должности.
Архиепископа Кентерберийского выбирает Коллегия каноников, а утверждает король. Формальным главой англиканской церкви считается монарх, однако роль духовного главы церкви и всего англиканского сообщества в мире выполняет архиепископ.
О назначении Маллали объявили в октябре прошлого года, а в январе ее утверждение в должности состоялось на церемонии в соборе Святого Павла. Однако именно интронизация стала символическим началом ее служения.
Сара Маллали (урожденная Боузер) родилась в 1962 году в городе Уокинг (графство Суррей). Она получила медицинское образование, работала медсестрой, а в 1999–2004 годах возглавляла службу медицинских сестер в Национальной службе здравоохранения.
Церковь Англии рукоположила первых женщин в священники в 1994 году, а первую женщину-епископа — в 2015-м.
Маллали стала священником в 2002 году, а в 2015-м — четвертой женщиной, достигшей сана епископа в англиканской церкви. Еще спустя три года ее назначили епископом Лондона ― это один из самых заметных постов в церкви.